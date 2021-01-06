У світі число хворих на коронавірус перевищило 86 мільйонів.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби covid-19 продовжує зростати.

Коронавірус у світі: статистика

У світі кількість заражень covid-19 перевищила 86 млн.

Від хвороби померли 1,8 млн осіб. Одужали понад 48 млн осіб.

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Лідери за кількістю інфікувань:

США - 21 млн 050 684 тис. осіб;

Індія -10 млн 374 932 тис. осіб;

Бразилія - 7 млн 810 400 тис. осіб;

Росія - 3 млн 250 713 тис. осіб;

Великобританія - 2 млн 782 709 тис. осіб.

Коронавірус в Україні: актуальні дані

В Україні за добу зафіксовано 6911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 203 дитини та 406 медпрацівників.

Зокрема, за добу зафіксовано летальних випадків - 228; одужали 14 490 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 1 090 496 осіб;

одужали - 761 898 осіб;

летальних випадків - 19 357;

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Автор: Катерина Лиманська