Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби covid-19 продовжує зростати.
Коронавірус у світі: статистика
У світі кількість заражень covid-19 перевищила 86 млн.
Від хвороби померли 1,8 млн осіб. Одужали понад 48 млн осіб.
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Лідери за кількістю інфікувань:
- США - 21 млн 050 684 тис. осіб;
- Індія -10 млн 374 932 тис. осіб;
- Бразилія - 7 млн 810 400 тис. осіб;
- Росія - 3 млн 250 713 тис. осіб;
- Великобританія - 2 млн 782 709 тис. осіб.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні за добу зафіксовано 6911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 203 дитини та 406 медпрацівників.
Зокрема, за добу зафіксовано летальних випадків - 228; одужали 14 490 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 1 090 496 осіб;
- одужали - 761 898 осіб;
- летальних випадків - 19 357;
Кабмін дозволив продавати побутову хімію і пресу під час локдауну
Кабінет Міністрів додав товари побутової хімії та друковану пресу до переліку товарів, які магазини зможуть продавати під час жорсткого карантину в Україні з 8 по 24 січня.
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