Британка все життя була схильна до повноти.

Мешканка Лондона Бренда Фінн за один рік схуднула на 36 кілограмів. Жінка відмовилася від улюбленої звички - переглядати соцмережі.

Про це пише Fox News.

Бренда Фінн все життя була схильна до повноти й з 2016 року активно набирала вагу. У 2020 році вона важила вже 98 кілограмів.

Спочатку 33–річна британка боролася з вагою традиційними методами – тренувалася, змінювала дієту, а після відмовилася від шкідливої звички-сидіння в соціальних мережах.

Читайте такожГалкін показав схудлу Пугачову в ультракороткій сукні"Я постійно прокручувала стрічку і бачила нескінченні торти, морозиво, солодкі напої та піцу. Це було постійне нагадування, що треба піти та перекусити. Коли я зрозуміла, як Facebook та Instagram відвертають мою увагу від прогресу, я відмовилася від них", - поділилася жінка.

За її словами, щойно вона відмовилася від соцмереж, то в перші ж місяці стала худнути. У вільний час вона вивчала калорійність страв, змінила раціон і купила тренажери.

До травня поточного року її вага знизилася до 69 кілограмів, а у вересні - 63 кілограми. У планах жінки схуднути ще на 5 кілограмів.

"Я не можу повірити в те, наскільки краще себе почуваю. Я харчуюся здоровою їжею та відчуваю себе набагато більш живою", - зізналася Фінн.

Як раніше повідомляв УНІАН, 35-річний айтішник Манджунат Джі Ен з Індії, що важив 110 кілограмів, за вісім місяців схуд на 30 кілограмів завдяки традиційній дієті і спортивним заняттям. При цьому він повністю відмовився від алкоголю, почав рано лягати спати і рано вставати.

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Автор: Анастасія Горбачова