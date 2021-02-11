В компанії запевнили, що почали працювати над новою вакциною, щойно з'явилися нові більш небезпечні варіанти коронавірусу.

У AstraZeneca пояснили, що для виробництва і початку розповсюдження ефективних вакцин проти мутованих версій COVID-19 може знадобитися 6-9 місяців.

Читайте такожІмунітет від COVID-19 мають не більше як 20% українців - дослідженняПрепарат, розроблений компанією спільно з вченими Оксфордського університету, ефективний проти звичайного коронавірусу, а також проти однієї з мутацій, виявлених в англійському місті Кент, - пише The Guardian. Але невелике дослідження показало, що вакцина AstraZeneca майже не захищає від штаму, виявленого в ПАР. Видання пояснює, що оновлення формували за півроку буде серйозним прогресом в процесі розробки щеплень.

"Робота над варіантами почалася не сьогодні, а тижні чи місяці тому, як тільки ці нові штами були ідентифіковані. І ми ставимо за мету навесні розпочати клінічні випробування нового покоління вакцин проти нових штамів", - сказав виконавчий віце-президент AstraZeneca сер Мен Пангалос.

Він також додав, що нові щеплення проти мутованого коронавірусу, цілком можливо, буде доступним вже восени. Це за умови, що урядові відомства будуть задоволені даними випробувань. The Guardian нагадує, що низка вакцин від COVID-19 показали нижчу ефективність під час випробувань проти штаму, виявленого в ПАР.

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Переклад: Лесь Димань