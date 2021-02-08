Вакцина, розроблена Оксфордським університетом спільно з компанією AstraZeneca, дає лише 10%-й захист від штаму коронавірусу, який був виявлений у ПАР.
Вчені, які провели немасштабне випробування ефективності вакцини, кажуть, що вона забезпечує надто слабкий захист від м'яких і середніх випадків зараження. Однак, як пише The Guardian, вони висловили надію, що вакцина AstraZeneca все ж буде захищати від більш серйозного захворювання на COVID-19.
Читайте такожВакцина AstraZeneca менш ефективна проти штаму коронавірусу з ПАР – дослідженняВидання нагадує, що раніше лабораторні випробування показали, що вакцина Pfizer/BioNtech здатна забезпечували серйозний захист від мутованої версії коронавірусу. Вчені з Університету Техасу зібрали зразки плазми крові 20 пацієнтів, які отримали дві дози вакцини Pfizer/BioNtech.
Під час випробувань, антитіла в середньому показали ефективність у нейтралізації нового штабу коронавірусу на рівні 81%. Через це у звіті, опублікованому на сайті Nature Medicine, було вказано, що мутована версія COVID-19 під назвою E484K не підриває захист, який дають вакцини.
Професор Шабір Мадхі з Університету Вітмвотерсранда, який очолив випробування вакцини AstraZeneca, зауважив малий масштаб процесу. Але попри це, його метою було визначити, чи препарат може забезпечити 60% захист від COVID-19 будь-якої тяжкості.
"Результати, які тепер ми описали, говорять про точку на рівні 10%. Вочевидь, це значно нижче 60%. І навіть масштабні дослідження навряд чи дадуть показник ефективності на рівні хоча б 40-50%", - сказав вчений.
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