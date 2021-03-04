Карантин був введений на початку листопада, жорсткі обмеження введені 16 грудня минулого року.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження карантину в країні до 28 березня.

Читайте такожМеркель: вакцинуватися від COVID-19, ймовірно, доведеться щорокуФедеральним землям дозволили поступово знімати обмеження. Карантин був введений на початку листопада, жорсткі обмеження введені 16 грудня 2020 року.

З 8 березня в Німеччині знімуть низку обмежень. "Це повинні бути кроки до відкриття, але в той же час і кроки, які не повернуть нас назад <...> Є багато прикладів драматичної третьої хвилі в Європі", - сказала Меркель на прес-конференції. За її словами, весна 2021 року буде відрізнятися від весни 2020-го, передає kommersant.

З понеділка можна буде відкрити книжкові, квіткові магазини, садівничі ринки, косметичні студії та автошколи. Також буде пом'якшено заборону на соціальні контакти. Дозволено зустрічатися представникам двох домогосподарств до п'яти осіб, не рахуючи дітей до 14 років. Раніше було дозволено зустрічатися жителям одного домогосподарства з однією людиною з іншого. Планується, що з 22 березня можна буде відкрити ресторани, кінотеатри і роздрібні магазини з обмеженнями.

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Автор: УНІАН