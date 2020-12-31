Експерти вважають, що якщо іноді давати дітям солодкий напій, нічого страшного не станеться, головне, щоб це не ставало звичкою.

"Дитячим шампанським" називають газовану воду, упаковану в пляшку з пробкою, як у ігристих вин. На етикетках зазвичай намальовані тварини або герої з мультиків.

Експерти вважають, що цей напій небезпечний для фізичного і психічного здоров'я дитини, пише РИА Новости.

"Якщо ви даєте дітям "дитячий алкоголь", ви повинні абсолютно чітко розуміти, що ви залучаєте їх до алкоголізації. Ви дитині ніколи не пояснете, що алкоголь пити не можна, якщо ви в 3-4-5 років даєте їй дитяче шампанське, в цьому віці відбувається первинне навчання, імпринтинг», – заявив психіатр-нарколог Євген Брюн.

За словами фахівця, приблизно кожна п'ята дитина є носієм вродженого фактора ризику алкоголізму. Він закликав батьків не привчати дітей до вживання таких напоїв.

«Не робіть з дітей своїх товаришів по чарці, вони вам за це помстяться своїм захворюванням», – додав він.

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Дієтолог Антоніна Стародубова нагадала про те, що в дитячому шампанському висока концентрація цукру, а через газ вона не так сильно відчувається. Солодкі напої у великій кількості можуть стати причиною формування надлишкової маси тіла і ожиріння у дітей і підлітків. Крім того, існує ймовірність прояву алергічної реакції на ароматизатори і барвники в складі газованої води.

Експерти вважають, що якщо іноді давати дітям солодкий напій, нічого страшного не станеться, головне, щоб це не ставало звичкою.

"Задоволення повинні бути рідкісними, тоді це справжні задоволення і людина повною мірою може їх оцінити», – зазначив Брюн.

Стародубова нагадала, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати не більше 50 грамів доданих цукрів на добу. Таким чином, випиваючи один стакан солодкої газованої води, варто на весь день відмовитися від інших солодощів. Вона порекомендувала готувати на свята домашні морси або компоти – в них вміст цукру буде меншим.

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Автор: УНІАН