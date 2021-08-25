Це був перший з 1994 року випадок Еболи в країні.

Дівчина з Гвінеї, яку в серпні госпіталізували в Кот-д'Івуарі з лихоманкою, викликаною вірусом Ебола, вилікувалася.

Про це повідомив представник МОЗ і голова управління з інфекційних захворювань країни Серж Еоле. Це був перший з 1994 року випадок Еболи в країні.

"Ми провели два біологічні тести на пацієнті з інтервалом 48 годин, обидва були негативні. Тому її визнаємо такою, яка одужала", - сказав Еоле. Він зазначив, що з сьогоднішнього дня дівчину виводять з ізолятора в госпіталі міста Абіджан. При цьому, за словами представника МОЗ Кот-д'Івуару, дівчина "дуже втомилася" і поки що залишиться в госпіталі.

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Ебола в Кот-д'Івуарі

Всесвітня організація охорони здоров'я та місцева влада оголосили про випадок захворювання лихоманкою Еболи в середині місяця.

Після цього кампанія по вакцинації почалася як в Кот-д'Івуарі, так і в гвінейському місті Лабе, де була хвора, передає kommersant.

Автор: Ірина Погоріла