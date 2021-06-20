Внаслідок спалаху захворювання загинули щонайменше 12 людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про подолання спалаху гострої вірусної висококонтагіозної хвороби, викликаної вірусом Ебола, що почався у Гвінеї в лютому 2021 року.

"Спалах лихоманки Ебола, що виник у Гвінеї в середині лютого, сьогодні був оголошена подоланим. ... Органи охорони здоров'я Гвінеї оголосили про спалах 14 лютого 2021 року після того, як три випадки були виявлені в Гуеку, сільській громаді в південній префектурі Нзерекорі, тому ж регіоні, де вперше виник спалах 2014-2016 років, а потім поширився на сусідні Ліберію, Сьєрра-Леоне і за їх межами", - повідомляється 19 червня на сайті ВООЗ.

За даними організації, під час останнього спалаху у Гвінеї було зареєстровано загалом 16 підтверджених і сім ймовірних випадків захворювання. 12 пацієнтів загинули, 11 - вижили.

Зазначається, що ВООЗ допомогла доставити в регіон близько 24 000 доз вакцини проти Еболи та сприяла вакцинації майже 11 000 людей, які перебували в зоні високого ризику. На місці працювали понад 100 експертів організації.

"Хоча цей спалах Еболи виник у тому ж районі, що й минулий спалах Еболи в Західній Африці, внаслідок якого загинуло 11 000 людей, завдяки інноваціям і зробленим висновкам Гвінеї вдалося стримати поширення вірусу за чотири місяці", - розповів глава ВООЗ у регіоні Матшідісо Моеті.

Секвенування геному показало, що вірус, який викликав останній спалах у Гвінеї, був аналогічний вірусу, виявленому під час спалаху 2014-2016 років. Органи охорони здоров'я Гвінеї відновили програму спостереження за вижившими, щоб забезпечити довгостроковий моніторинг і подальшу підтримку.

The #Ebola outbreak in #Guinea🇬🇳 was declared over today!



Here is a look back at the hard work of communities, health workers, partners & Guinea's health authorities to bring this outbreak to an end while also fighting #COVID19. pic.twitter.com/MHgzHXe5Nd — WHO African Region (@WHOAFRO) June 19, 2021

Спалах Еболи у Гвінеї

У середині лютого 2021 року влада Гвінеї офіційно оголосила епідемію лихоманки Ебола.

Потім у країні почалася вакцинація.

Довідка УНІАН. Геморагічна лихоманка Ебола - гостра вірусна висококонтагіозна хвороба, викликана вірусом Ебола. Рідкісне, але вкрай небезпечне захворювання.

Захворювання починається гостро, з сильної слабкості, сильного головного болю, болю у м'язах, діареї, болю в животі. Потім з'являється сухий кашель і колючі болі в області грудної клітини, розвивається зневоднення організму, блювота, з'являється геморагічний висип, зниження функціонування печінки та нирок. У 40-50% випадків починаються кровотечі зі шлунково-кишкового тракту, носа, піхви і ясен.

Смерть настає зазвичай на другому тижні хвороби на тлі кровотеч і шоку.

Спалахи епідемії зафіксовані в Центральній і Західній Африці, летальність становила від 25 до 90%.

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Переклад: Катерина Комолова