У компаніях стверджують, що вакцина "безпечна, добре переноситься" та викликає "міцну" імунну відповідь.

Компанії Pfizer та BioNTech повідомили, що збираються отримати у США дозвіл регулятора, щоб якнайшвидше зробити вакцину від COVID-19 доступною для дітей віком від 5 до 11 років.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, результати клінічних випробувань показали, що вакцина "безпечна, добре переноситься" і викликає "міцну" імунну відповідь у дітей.

У заяві компаній від 20 вересня йдеться, що вакцину вводитимуть у менших дозах, ніж ті, якими вакцинують людей віком від 12 років.

Читайте такожВ Італії почали вводити бустерну дозу COVID-вакцини"Ці результати випробувань дають міцну основу для отримання дозволу на вакцину для дітей віком від 5 до 11 років, і ми плануємо терміново подати їх до FDA та інших регуляторних органів", – сказав керівник компанії Pfizer Альберт Бурла.

У заяві також вказується, що компанії очікують отримати результати тестувань серед дітей віком до 5 років пізніше цього року.

Як повідомляв УНІАН, у червні Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я дійшли висновку, що вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech може бути використана для щеплень дітей від 12 років.

З серпня робити щеплення підліткам віком від 12 років вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech дозволили в Україні.

Автор: Леся Лещенко