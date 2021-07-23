Вакцинація убезпечує від тяжкого перебігу COVID-19 і фактично виключає летальні випадки у разі інфікування штамом “Дельта”.

У країнах Західної Європи та США під час спалахів COVID-19, викликаних штамом коронавірусу "Дельта", рівень захворюваності серед щеплених є вкрай низьким.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив у Facebook.

“Черговий рекорд: минулої доби в Україні щеплено від "ковіду" майже 140 тис. людей. Всього з початку кампанії вакциновано приблизно 3 мільйони українців. Повністю завершили курс щеплення 1,6 млн українців. І темпи вакцинації продовжують зростати”, - зауважив він.

За словами Радуцького, новини із країн Західної Європи та США підтверджують важливість щеплень.

Читайте такожУ світі зафіксували новий рекорд смертності від коронавірусу“Під час спалаху пандемії, який викликаний штамом "Дельта", рівень захворюваності серед вакцинованих вкрай низький. Вакцинація убезпечує від тяжкого перебігу хвороби і фактично виключає летальні випадки”, - наголосив депутат.

За даними прем’єр-міністра Франції Жана Кастекса, 20 липня в країні інфікувались 18 тис. людей, з них 96% - невакциновані.

Президент США Джо Байден повідомив, що серед 10 тис. осіб, які померли від COVID-19 останнім часом, 99,5% не були вакциновані.

Крім того, Радуцький наголосив, що штам "Дельта" наближається до кордонів України.

Він нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про стрімке погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Радуцький закликав українців не відкладати вакцинацію.

Штам коронавірусу "Дельта"

Як повідомляв УНІАН, 14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання кількості випадків інфікування і смертності від COVID-19 у п’яти із шести регіонів ВООЗ.

Зазначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності у світі штаму “Дельта”, що є агресивнішим за інші відомі варіанти, і який наразі виявили у 111 країнах.

16 липня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО запровадить додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19.

22 липня у 6 пацієнтів столичної Олександрівської лікарні первинним тестуванням було інфікування штамом "Дельта". Біоматеріали передали для підтвердження у Київський лабораторний центр МОЗ.

Автор: Вікторія Гончаренко