В організації стурбовані тим, що люди недооцінюють його небезпеку.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже в 77 країнах.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

На його думку, "Омікрон" може бути присутнім і в інших країнах, навіть якщо ще не виявлений.

Гебреісус вважає, що велика кількість нових випадків може розтрощити непідготовлені системи охорони здоров'я.

Читайте такожНевідома хвороба вбила десятки людей у Південному Судані"Омікрон поширюється такими темпами, яких ми не бачили в жодному з попередніх варіантів вірусу. Ми стурбовані тим, що люди вважають "Омікрон" м'яким. Звичайно, до теперішнього часу ми дізналися, що недооцінюємо цей вірус", - сказав він.

Також глава ВООЗ зазначив, що запобігти поширенню Omicron можна не тільки за допомогою вакцинації. Він нагадав про використання масок і дотримання соціальної дистанції.

Штам коронавірусу "Омікрон"

Штам "Омікрон" має наукову назву B. 1.1.529. у спайк-білку штаму виявлено 32 нові мутації. Тяжкість захворювання, викликаного "Омікроном", поки не встановлена. Захворювання також може протікати безсимптомно.

Поки штам зафіксований в ПАР і в Європі, і часто зустрічається у молодих людей. Наявні ПЛР-тести ефективно розпізнають "Омікрон". Є підстави припускати, що він може поширюватися швидше "дельти", в тому числі серед вакцинованих.

Автор: Людмила Жерновська