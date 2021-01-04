Жінка відчувала сильний біль в очах, та у неї дуже набрякла шия.

Мешканка Великобританії 39-річна Фелісіті Коллінсон, яка перехворіла на COVID-19, розповіла про рідкісні симптоми.

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Жінка розповіла, що у неї діагностували коронавірус на Різдво, 24 грудня. Вона сподівалася, що їй вдасться легко перенести захворювання в силу гарної фізичної форми та молодого віку, проте насправді її стан серйозно погіршився.

Крім поширених симптомів (підвищення температури, кашель і головні болі) британка зіткнулася з набагато більш рідкісними проявами коронавірусу:

запаморочення,

нудота,

тремтіння,

сильний біль в очах.

Крім того, у Коллінсон набрякла шия, що, за її словами, виглядало лякаюче.

"Залози під моєю щелепою роздулися, як у Франкенштейна. Було схоже, ніби у мене під шиєю по половинці яблука. Губи сухі і лущаться. Очі налилися кров'ю", - описала жінка свої симптоми.

За її словами, найгірше вона себе почувала на восьмий день після постановки діагнозу. Стан жінки почав поліпшуватися тільки на десятий день перебігу хвороби.

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Автор: УНІАН