Мешканка Великобританії 39-річна Фелісіті Коллінсон, яка перехворіла на COVID-19, розповіла про рідкісні симптоми.
Читайте такожКількість інфікованих COVID - 19 у світі перевищила 85 мільйонів осіб (карта)Її слова наводить Daily Star.
Жінка розповіла, що у неї діагностували коронавірус на Різдво, 24 грудня. Вона сподівалася, що їй вдасться легко перенести захворювання в силу гарної фізичної форми та молодого віку, проте насправді її стан серйозно погіршився.
Крім поширених симптомів (підвищення температури, кашель і головні болі) британка зіткнулася з набагато більш рідкісними проявами коронавірусу:
- запаморочення,
- нудота,
- тремтіння,
- сильний біль в очах.
Крім того, у Коллінсон набрякла шия, що, за її словами, виглядало лякаюче.
"Залози під моєю щелепою роздулися, як у Франкенштейна. Було схоже, ніби у мене під шиєю по половинці яблука. Губи сухі і лущаться. Очі налилися кров'ю", - описала жінка свої симптоми.
За її словами, найгірше вона себе почувала на восьмий день після постановки діагнозу. Стан жінки почав поліпшуватися тільки на десятий день перебігу хвороби.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптом запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram