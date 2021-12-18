З 20 грудня в країну можна буде потрапити тільки при наявності бустерного щеплення, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання від COVID-19.

У Австрії вводять додаткові обмеження на в'їзд до країни, щоб уповільнити поширення там штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє "Нымецька хвиля". Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я Австрії повідомило, що з 20 грудня від в'їзджаючих вимагатимуть документи, що підтверджують наявність триразового щеплення від коронавірусу, або довідку про перенесене за останній рік захворювання ковідом. Тим, хто не зробив третє, бустерне щеплення, доведеться пред'явити негативний ПЛР-тест або негайно відправитися на карантин.

У той же час, це правило не торкнеться вагітних і громадян, яким щеплення від коронавірусу протипоказане з медичних причин.

Читайте такожУчасть у масових заходах на відкритому повітрі можлива лише з COVID-документами – МОЗ

Для тих, хто регулярно перетинає австрійський кордон в робочих цілях, зберігається правило 3G, згідно з яким для в'їзду дозволено пред'явити негативний тест на коронавірус.

За даними порталу Worldometer, з початку пандемії у Австрії зараження коронавірусом було підтверджено у 1 млн 245 тис. Більшості пацієнтів - 1 млн 180 тис. 605 - вдалося побороти інфекцію. Жертвами COVID-19 стали 13 тис. 438 осіб.

У лютому 2022 року у Австрії має розпочатися обов'язкова загальнонаціональна вакцинація від коронавірусу. З кінця листопада в країні кожні вихідні проходять багатотисячні акції протесту противників цього заходу та інших карантинних обмежень. 11 грудня в подібній акції у Відні взяли участь 44 тис. осіб.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Таня Поляковська