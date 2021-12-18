Він також розповів про симптоми, на які експерти радять звернути увагу.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначає, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється дуже швидко і може стати домінуючим у Європі вже до середини січня.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Омікрон" в Україні. Вже офіційно. Цей штам коронавірусу виявили у молодої жінки, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де, ймовірно, і могла інфікуватися "Омікроном", - зазначив Радуцький.

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Він додав, що хвора перебуває на самоізоляції, але "є вірогідність, що інфікованих може бути набагато більше".

"Штам поширюється дуже швидко і може стати домінуючим у Європі вже до середини січня. Симптоми в цьому випадку відрізняються від добре відомих ознак, притаманних попереднім штамам вірусу (лихоманка, кашель, втрата нюху та смаку)", - наголосив депутат.

Так, підкреслив він, експерти радять звернути увагу на такі симптоми:

першіння у горлі,

сухий кашель,

сильна втома,

болі у м'язах та нічна пітливість.

"Без сумніву, Україні доведеться пережити ще одну хвилю пандемії. Наскільки потужною і тривалою вона буде, залежить від нас. Єдиним захистом проти хвороби залишається вакцинація", - написав Радуцький.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили на початку листопада на півдні Африки.

14 грудня у ВООЗ заявили, що штам "Омікрон" швидкими темпами "захоплює" світ. Цей варіант коронавірусу виявили вже у 77 країнах.

За даними видання Medical Press, науковці з Гонконгу довели, що щеплення вакцинами від Pfizer-BioNTech та Coronavac не допоможе у протистоянні новому штаму.

Сьогодні, 18 грудня, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон".

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Автор: Таня Поляковська