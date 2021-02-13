Смертність серед хворих COVID-19 виявилася вищою в 3,5 рази, ніж у пацієнтів з грипом.

Канадські науковці порівняли смертність від COVID-19 та грипу. Відповідне дослідження опубліковане в журналі CMAJ.

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Як пише Portaltele, лікарі вивчили дані про випадки госпіталізацій, пов’язаних з грипом і COVID-19, в період з 1 листопада 2019 го по 30 червня 2020 року в семи великих лікарнях в Торонто і Міссиссауга. У цих районах велике населення і високий рівень коронавірусної інфекції.

Виявилося, що пацієнти з коронавірусом в півтора рази частіше потрапляли у відділення інтенсивної терапії і в півтора рази довше залишалися в медустановах, ніж госпіталізовані з грипом. Більш того, смертність серед хворих COVID-19 виявилася вищою в 3,5 рази.

Як вважають автори дослідження, такі відмінності пов’язані з низьким рівнем імунітету до коронавірусу у порівнянні з сезонним грипом, проте вони будуть зникати в міру появи колективного імунітету до COVID-19.

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Автор: УНІАН