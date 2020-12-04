Згідно з результатами дослідження, це ще не народжені діти, молоді люди та особи старші 65 років.

Дослідження показало три вікових категорії людей, для яких вживання спиртних напоїв становить найбільшу загрозу для мозку.

Читайте такожБезпечної дози алкоголю під час вагітності не існує - вченіЗгідно з результатами, це ще не народжені діти, молоді люди та особи старші 65 років. Зокрема, алкоголь не слід вживати людям старше 65, молодим людям від 16 до 20, також спиртне дуже небезпечно для малюків в утробі матері. У всіх цих випадках отримання навіть незначних доз спиртного може спровокувати тривалий негативний ефект, як попереджають дослідники з Університету Нового Південного Уельсу в Австралії і Королівського коледжу в Лондоні, передає medikforum з посиланням на The Daily Mail.

Ці періоди життя людини корелюються або збігаються з динамічними змінами мозку. В результаті, цей орган стає особливо чутливий до шкідливого впливу алкоголю. У людей похилого віку спиртні напої викликають розлади, які можуть призводити до старечого недоумства. Навіть помірне вживання спиртних напоїв в юності пов'язано з невеликим, але істотним зникненням обсягу мозку в середні роки. Що до малюків, які ще знаходяться на стадії внутрішньоутробного розвитку, то гестаційний період є критично важливим для розвитку мозку.

У різних країнах світу 10% вагітних вживають алкоголь, причому в європейських державах їхня кількість вища. Зловживання алкогольними напоями в період виношування дитини може спровокувати фетальний алкогольний синдром, пов'язаний зі зменшенням обсягу мозку дитини, проблемами з пам'яттю і мисленням.

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Автор: УНІАН