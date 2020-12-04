Дослідження показало три вікових категорії людей, для яких вживання спиртних напоїв становить найбільшу загрозу для мозку.
Читайте такожБезпечної дози алкоголю під час вагітності не існує - вченіЗгідно з результатами, це ще не народжені діти, молоді люди та особи старші 65 років. Зокрема, алкоголь не слід вживати людям старше 65, молодим людям від 16 до 20, також спиртне дуже небезпечно для малюків в утробі матері. У всіх цих випадках отримання навіть незначних доз спиртного може спровокувати тривалий негативний ефект, як попереджають дослідники з Університету Нового Південного Уельсу в Австралії і Королівського коледжу в Лондоні, передає medikforum з посиланням на The Daily Mail.
Ці періоди життя людини корелюються або збігаються з динамічними змінами мозку. В результаті, цей орган стає особливо чутливий до шкідливого впливу алкоголю. У людей похилого віку спиртні напої викликають розлади, які можуть призводити до старечого недоумства. Навіть помірне вживання спиртних напоїв в юності пов'язано з невеликим, але істотним зникненням обсягу мозку в середні роки. Що до малюків, які ще знаходяться на стадії внутрішньоутробного розвитку, то гестаційний період є критично важливим для розвитку мозку.
У різних країнах світу 10% вагітних вживають алкоголь, причому в європейських державах їхня кількість вища. Зловживання алкогольними напоями в період виношування дитини може спровокувати фетальний алкогольний синдром, пов'язаний зі зменшенням обсягу мозку дитини, проблемами з пам'яттю і мисленням.
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