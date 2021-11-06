Наразі мова йде про щеплення осіб зі слабким імунітетом.

У Франції заговорили про те, щоб зробити обов'язковим повторне щеплення від коронавірусу. А все через погіршення епідеміологічної ситуації у країні та в цілому в Європі.

Як пише 24 канал з посиланням на RTL, президент Франції Еммануель Макрон планує звернутися до жителів країни. Влада має намір запровадити обов'язкову ревакцинацію від COVID-19 - наразі мова йде про щеплення осіб зі слабким імунітетом.

"Глава держави також може запропонувати зробити третю дозу вакцини (від COVID-19 – ред.) обов'язковою насамперед для найбільш уразливої частини населення", – йдеться у повідомленні місцевої радіостанції.

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Нещодавно представник уряду Франції Габріель Атталь заявляв, що у країні можуть прискорити кампанію з ревакцинації від коронавірусу на тлі збільшення нових випадків інфікування вірусом.

Зазначимо, станом на 5 листопада 2021 року з початку пандемії у Франції коронавірус підхопили 7 190 334 людини. На жаль, не вдалося побороти недугу 117 849 особам. Натомість видужали 6 962 526 людей.

Нагадаємо, як писав УНІАН, раніше Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) оприлюднили статистичну інформацію про частоту побічних ефектів після третьої дози мРНК COVID-вакцин.

За даними, зібраними за допомогою мобільного додатку, виявилося, що найчастішими побічними ефектами після бустерного щеплення були:

біль у місці ін'єкції - 71%,

слабкість - 56%,

головний біль - 43%.

Вакцинація від коронавірусу: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко