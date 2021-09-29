Після бустерної дози мРНК вакцин локальні побічні реакції зустрічалися частіше, ніж після другої.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC або ЦКЗ) оприлюднили статистичну інформацію про частоту побічних ефектів після третьої дози мРНК COVID-вакцин Pfizer / BioNTech і Moderna.

Як повідомляється у прес-релізі організації, в дослідженні взяли участь 22 191 людина. Учасники отримували бустерну дозу вакцини з 12 серпня, тобто коли в США почали вводити третю дозу людям з ослабленим імунітетом, до 19 вересня 2021 року, пише N+1. З них 97,6% втретє щепилися вакциною того ж виробника, що і перші два рази. В середньому третю дозу люди отримували через 182 дні після другої.

За даними, зібраними за допомогою мобільного додатку, виявилося, що найчастішими побічними ефектами після бустерного щеплення були:

біль у місці ін'єкції - 71%,

слабкість - 56%,

головний біль - 43%.

Також 28% учасників повідомляли, що наступного дня після щеплення не могли займатися звичними справами, адже погано себе почували, 1,8% опитаних були змушені звернутися до лікаря, а 0,1% - лягли в лікарні.

A new @CDCMMWR details a preliminary analysis of vaccine safety data that found no unexpected adverse reactions following an additional dose of mRNA #COVID19#vaccine, as well as mostly mild to moderate reactions from a third dose. Learn more: https://t.co/f2qTYFGeSw. pic.twitter.com/9QwPepdYzj — CDC (@CDCgov) September 28, 2021

При цьому у вакцинованих третьою дозою Moderna локальні побічні ефекти зустрічалися частіше, ніж після другої дози - 84,7% і 83,5%, а системні спостерігалися рідше - 79% і 81,3%.

Схожі результати були в людей, вакцинованих Pfizer / BioNTech: після третьої дози частіше зустрічалися локальні побічні ефекти - 74,1% і 71,7%, а системні рідше, ніж після другої дози - 69,2% і 71,7%.

Загалом ЦКЗ США прийшли до висновку, що побічні реакції були легкими та з ними можна було впоратися за кілька днів.

Третя доза вакцини проти COVID-19

Раніше директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що третю - так звану бустерну - дозу вакцини від коронавірусу необхідно вводити, щоб захистити найбільш вразливі категорії населення. При цьому його слова фактично суперечать заявам голови Організації Тедроса Аданома Гебрейесуса, який несхвально висловлювався про вакцинацію населення третьою дозою.

Читайте такожБільшість людей не потребує бустерної дози вакцини проти коронавірусу - науковціЄвропейський центр з профілактики та контролю захворюваності також оприлюднив рекомендації для країн Європейського союзу, що масово щеплення так званою третьою або підсилюючою дозою вакцини проти COVID-19 робити не потрібно.

В Україні хочуть запустити ревакцинацію людей, які вже вакцинувалися від коронавірусу. Як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд вибудовує такі плани на 2022 рік.

У США третю дозу мРНК вакцин Pfizer / BioNTech і Moderna почали вводити людям з ослабленим імунітетом з 12 серпня 2021 року.

Коли Управління з продовольства і медикаментів США схвалило застосування бустерних щеплень від коронавірусу, третю дозу ввели президенту Джо Байдену.

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Автор: Катерина Комолова