Попередньо, діти отруїлися парами хлору.

У російському місті Омськ дев'ять діти госпіталізували після відпочинку в спортивно-оздоровчому центрі. Попередньо, вони отруїлися парами хлору.

"Прокуратура Кіровського округу Омська організувала перевірку за інформацією медичного закладу про госпіталізацію в нічний час 9 неповнолітніх з підозрою на отруєння парами хлору після відвідування 2 січня поточного року одного зі спортивно-оздоровчих центрів в Омську", - йдеться в повідомленні, пише "ТАСС".

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За інформацією екстрених служб, кілька сімей відпочивали в спортивно-оздоровчому комплексі "Райська лагуна".

"Під ранок дев'ять неповнолітніх поступили в медичні установи Омська з ознаками отруєння хлором. Всі вони госпіталізовані, троє з них знаходяться в стані середнього ступеня тяжкості, шість - в легкому стані. Одна жінка залишилася вдома на амбулаторному лікуванні", - додають у повідомленні.

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