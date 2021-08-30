У Вашингтоні підтвердили підтримку України.

США доставили в Україну вже другу партію вакцин від коронавірусу. Всього Київ отримав від Вашингтона близько 2,2 мільйона доз.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен в Twitter

"Я радий повідомити, що друга партія вакцин проти COVID-19 була доставлена в Україну в рамках нашої програми. На сьогодні кількість вакцин, відправлених в Україну, наближається до позначки 2,2 мільйона доз", - йдеться в повідомленні.

За його словами, дане рішення лише підтверджує прихильність Вашингтона перемозі над пандемією та допомоги Києву.

Читайте такожУкраїна розірве контракт щодо поставок вакцин Covishield та NovavaxВарто відзначити, що в попередня поставка вакцин в Україну була ще у квітні цього року.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні почалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною Covishield (AstraZeneca), виробленої за Ліцензією Інститутом сироватки крові в Індії; CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що до кінця року Україна повинна отримати ще 17 мільйонів доз вакцини від Pfizer / BioNTech.

Автор: Анастасія Горбачова