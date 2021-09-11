На початку вересня головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що у країні до 20 вересня можуть схвалити використання третьої дози вакцини виробництва Pfizer.

Ризик госпіталізації або смерті від COVID-19 повністю вакцинованих осіб у понад 10 разів менший у порівнянні з ризиком для осіб, які отримали не всі дози вакцин.

Про це заявили Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США, посилаючись на дані дослідження, повідомляє "Голос Америки".

"Вакцинація захищає від гострого перебігу COVID-19, включно із "Дельта"-варіантом", - зазначили експерти.

Раніше президент США Джо Байден оголосив план боротьби з черговою хвилею COVID-19, що призвела до нового зростання кількості летальних випадків. Планом, зокрема, передбачено вимогу вакцинувати працівників державних установ федерального рівня, а також приватних компаній, в яких працюють понад 100 осіб. Нова вимога стосуватиметься близько 100 млн американців.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що у Сполучених Штатах Америки до 20 вересня можуть схвалити використання третьої дози вакцини виробництва Pfizer.

За його словами, незабаром після Pfizer можна очікувати схвалення третьої дози іншої американської вакцини - Moderna.

Разом з тим у ВООЗ піддали різкій критиці план США щодо введення американцям додаткового щеплення від COVID-19 через вісім місяців після повної вакцинації препаратами Pfizer і Moderna.

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Автор: Вікторія Токарєва