Такої кількості померлих дітей від коронавірусу, як в Бразилії, не спостерігається більше ніде в світі.

У Бразилії останнім часом немовлята і маленькі діти стали часто помирати через інфікування коронавірусною інфекцією.

Як пише The New York Times, у МОЗ Бразилії повідомили, що з початку пандемії в країні померли 832 дитини у віці до 5 років.

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У США, до прикладу, населення і кількість померлих від коронавірусу більша, однак смертність у дітей – менша. За цей період у США померли 139 дітей.

Наголошується, що офіційна кількість дитячих смертей у Бразилії, ймовірно, значно занижена, бо через відсутність достатньої кількості тестів багато випадків не фіксуються.

Варто зазначити, що такої кількості померлих дітей від коронавірусу, як в Бразилії, не спостерігається більше ніде в світі.

Проте, немає ніяких відомостей, які б підтвердили, що той чи інший варіант COVID-19 більш смертельний для дітей. Деякі експерти стверджують, що бразильський штам коронавірусу викликає велику смертність серед вагітних жінок, адже має важчий перебіг. Також досить часто дітям просто не роблять тести, а допомагають лише під час госпіталізації.

Смертність від коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко