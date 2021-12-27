Вакцинація проти коронавірусної хвороби в ЄС почалася рівно рік тому.

У країнах Євросоюзу майже 80% дорослого населення щеплені від COVID-19.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Рік тому цього дня по всій Європі почалася вакцинація від COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. У даний час щеплено більш як 78% дорослого населення ЄС", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн також висловила подяку медикам і представникам інших професій, які під час пандемії забезпечували безпеку громадян і суспільства.

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Як повідомляв УНІАН, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує країнам до кінця 2021 року вакцинувати обома дозами 40% дорослого населення, а до середини наступного - 70%.

13 грудня Україна подолала показник у 40% вакцинованих серед дорослого населення.

Раніше ВООЗ закликала людей скасувати деякі зі своїх планів на новорічні свята, щоб захистити здоров'я, оскільки новий штам коронавірусу Омікрон стрімко поширюється по всьому світу.

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