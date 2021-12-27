Щеплення роблять китайським препаратом Verо Cell компанії Sinopharm.

У Білорусі сьогодні, 27 грудня, стартувала вакцинація дітей проти COVID-19.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу МОЗ країни.

Щеплення роблять дітям у віці 12-17 років. Дитину можна вакцинувати не раніше 6 місяців після перенесеної нею інфекції COVID-19 і при відсутності протипоказань.

Щеплення роблять китайською інактивованою вакциною Verо Cell (компанія Sinopharm).

Вакцинація дітей проти COVID-19

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня в Україні дозволили щеплювати проти COVID-19 всіх дітей від 12 років, а не тільки тих, хто належить до груп ризику, як було раніше.

Щоб вакцинувати дитину, з собою батькам треба мати свої документи та свідоцтво про народження дитини.

Читайте такожПЛР-тест може не показати "Омікрон": лікар розповів чомуНаказом МОЗ від 17 липня затверджено рекомендації по можливості вакцинації дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Кілька європейських країн почали вакцинувати дітей у віці від 5 до 11 років, щоб не закривати школи на тлі стрімкого поширення "Омікрона".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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