Неповнолітнім вводять зменшену кількість вакцини Pfizer.

У столиці Австрії - Відні - почали вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Проте, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи.

Наголошується, що неповнолітнім вводять зменшену кількість вакцини Pfizer, яку вже на місці визначає лікар в залежності від віку, фізичного стану та ваги дитини, передає wien.orf.at.

Зазначається, що поки дітей будуть вакцинувати в рамках пілотного проекту, за яким щодня близько 200 дітей можуть отримати щеплення від коронавірусу.

Разом з тим поки в Австрії вакцинують дітей у так званому режимі off-label, тобто нерегламентованого застосування лікарських препаратів, оскільки Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) не схвалило поки вакцинацію проти COVID-19 для цієї вікової групи. Однак Міністерство охорони здоров'я Австрії очікує, що це станеться 24 листопада.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Ізраїлі дозволили COVID-щеплення дітей 5-11 років. Дози вакцини для цієї категорії привезуть в країну найближчими днями. Там дітей будуть вакцинуватися препаратами Pfizer і BioNTech в дозі 10 мкг.

Вакцинація від коронавірусу дітей: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко