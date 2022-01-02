В Ізраїлі уряд закликали скасувати "зелений стандарт".

В Ізраїлі Форум власників торгових центрів і магазинів заявив, що торгові точки не будуть діяти за правилами "зеленого стандарту" і стануть надавати послуги як щепленим, так і нещепленим відвідувачам.

Про це повідомляє ізраїльська радіостанція "Галей ЦАХАЛ".

Зазначається, що 30 грудня відбулося екстрене засідання Форуму торгових мереж, магазинів модного одягу і ресторанів, присвячене ситуації, яка склалася після запровадження "зеленого стандарту".

Читайте такожВ Ізраїлі розпочали дослідження ефективності четвертої дози вакцини від коронавірусуГлава Асоціації Шахар Турджеман закликав уряд скасувати "зелений стандарт", через який у магазинів і закладів громадського харчування знизився виторг.

Учасники наради назвали "зелений сертифікат" фікцією, а також вказували, що все, що робить уряд наразі, суперечить тому, про що казав Нафталі Беннет до того, як став главою уряду.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. Пізніше низка виробників випустили вакцини від COVID-19.

Масова вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі стартувала 20 грудня 2020 року.

Записатися на вакцинацію в Україні проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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