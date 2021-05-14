В одній ампулі вакцини Pfizer є шість доз.

Чоловіку з угорського міста Сомбатхей помилково ввели 6 доз вакцини Pfizer проти коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Portfolio.hu, 69-річний Ласло Сакач був вакцинований 7 травня.

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"Виявилося, що я отримав занадто багато, тому що коли прийшли наступні люди, які записалися на цей препарат, вакцини вже не було", - сказав він.

В одній ампулі вакцини Pfizer є шість доз.

Коли Сакач повернувся додому, лікар зателефонував йому, сказавши, що він повинен прийти до лікарні знову, бо йому ввели занадто багато вакцини. Чоловіка скерували до лікарні швидкої допомоги.

Сакач стверджує, що у нього не було серйозних симптомів: у нього протягом декількох годин була температура 37 градусів і тиск до 180, але останній, на його думку, міг бути наслідком стресової ситуації. Довелося ночувати в лікарні.

"Вони не дали мені ліків і відпустили додому наступного дня", - сказав він. - "До моєї справи в лікарні ставилися з гумором. Жартували, що я зараз захищений на чотири-п’ять років".

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко