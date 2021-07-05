Причиною називають великий пішохідний рух на вулицях японської столиці і поширення штаму "Дельта".

У Токіо перед проведенням Олімпійських ігор очікують нову хвилю коронавірусу. Повідомляється, що число нових випадків COVID-19 зросло через поширення штаму "Дельта" і натовпів на вулицях.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times, раніше чиновники заявили, що кількість нових випадків неухильно зростає протягом більше трьох тижнів. Причиною називають великий пішохідний рух на вулицях японської столиці і поширення штаму "Дельта". Ситуація починає нагадувати саме те, чого побоювалися організатори Олімпійських ігор.

"Вірус повертається до Токіо", - сказав головний радник уряду Токіо та директор Центру контролю та профілактики захворювань японського національного центру глобальної охорони здоров'я та медицини Норіо Омагарі.

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За його словами, є підстави вважати, що цей сплеск пошириться далі, ніж четверта хвиля і щоб зупинити захворюваність, доведеться вводити нові обмеження.

"Щоб не допустити подальшого поширення варіантів, вкрай важливо стримувати і скорочувати пішохідний рух", - зазначив чиновник.

Також очікується, що наступного тижня прем'єр-міністр Есіхіде Суга оголосить, чи будуть скасовані надзвичайні заходи в столиці 11 липня.

Зазначається, що в Токіо стали виявляти більше випадків зараження коронавірусом "Дельта", а також спостерігається стійке зростання пацієнтів з COVID-19, які потребують госпіталізації.

"Наразі незрозуміло, чому це відбувається, але вакцинація людей похилого віку та здатність варіантів COVID-19, які швидше поширюються серед молоді, можуть пояснити цю тенденцію", - сказав віце-президент Токійської медичної асоціації Масатака Інокучі.

Нагадавши, Олімпійські ігри в Токіо можуть провести без глядачів. Це станеться, якщо кількість нових випадків буде збільшуватися.

Коронавірус в Японії: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко