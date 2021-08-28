Компанія-виробник стверджує, що зв'язку між смертями і вакциною немає.

Двоє чоловіків віком 30 років померли в Японії після щеплень від COVID-19 вакциною Moderna.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на японське Міністерство охорони здоров'я.

Двоє японців померли цього місяця протягом декількох днів після отримання другої дози препарату Moderna. Причина смерті досі з'ясовується.

"Наразі у нас немає ніяких доказів того, що ці смерті викликані COVID-вакциною Moderna. Важливо провести офіційне розслідування, щоб визначити, чи є якийсь зв'язок", - йдеться в спільній заяві компанії та її місцевого дистриб'ютора Takeda Pharmaceutical.

Читайте такожНа Буковині після щеплення вакциною covishield помер провізор аптеки

На цьому тижні Японія припинила використання 1,63 мільйона доз вакцини Moderna, які були відправлені в центри вакцинації по всій країні, більш ніж через тиждень після того, як в Takeda Pharmaceutical отримали повідомлення про домішки в деяких флаконах.

Уряд Японії заявив, що не було виявлено жодних проблем з безпекою або ефективністю, і призупинення виробництва трьох партій Moderna було запобіжним заходом.

Як повідомив японський суспільний мовник NHK з посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я, домішками виявилися металеві частинки.

На сьогодні в Японії використовували 124 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, повністю прищепивши близько 44% населення.

Нагадаємо, що влада країни викинули частину вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer через брак спеціалізованих шприців.

Автор: Станислав Кожемякин