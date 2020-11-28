Першими щеплення пройдуть медичні працівники.

Перші дози вакцин від нового коронавірусу COVID-19 у Великій Британії мають з'явитися за півтора тижня, 7 грудня. Першими в чергу на щеплення будуть медичні працівники.

За дев'ять днів до постачання вакцини британським лікарням надійшло розпорядження підготуватися до початку щеплення, пише ТСН з посиланням на The Sun.

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The Guardian із посиланням на джерела в Національній службі охорони здоров'я пише, що вакцина буде від компанії Pfizer-BionTech, надійти має 7, 8 чи 9 грудня. Чиновники в Лондоні впевнені, що досягнуть домовленостей від США і ЄС, аби першою вакцину отримала саме Британія.

У черзі на щеплення першими стоять медпрацівники Національної служби охорони здоров'я. Наступними будуть працівники та мешканці будинків для людей похилого віку та вразливі люди старші за 80 років.

Експерти зазначають, що вакцину Pfizer через специфічні умови зберігання слід переміщати не більше чотирьох разів, бо вона ризикує стати неефективною. Відповідно це ускладнює транспортування до будинків для людей похилого віку. Вакцину везтимуть із заводу Pfizer у Бельгії в складські центри у Великій Британії, а звідти - до лікарень. Тобто в цьому випадку буде два переміщення.

"Нам сказали чекати на вакцини 7 грудня і ми плануємо почати вакцинацію нашого персоналу весь наступний тиждень. Вакцину Pfizer, яку ми отримаємо, не можна буде знову переміщати. Щойно вона потрапить до нас, ми повинні використати її протягом п'яти днів, такий її термін придатності. Спочатку планувалося, що вакцина спершу потрапить до будинків для людей похилого віку. Проте через умови її зберігання та транспортування вирішили на початковому етапі вакцинувати медиків", - сказав у коментарі The Guardian керівник однієї з лікарень.

Терміни постачання вакцини від Pfizer залежать від дозволів Агентства з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення. Цей регулятор уже тиждень розглядає документи щодо реєстрації вакцини.

Мешканців будинків для людей похилого віку та британських пенсіонерів, скоріше за все, будуть щеплювати на наступному етапі вакциною AstraZeneca, яку розробили в Оксфорді й також чекають на офіційну реєстрацію. Відмінність цієї вакцини від Pfizer полягає в тому, що її не потрібно заморожувати до температури в мінус 70-80 градусів. Тож транспортування AstraZeneca буде набагато простішим.

Нагадаємо, після того, як з огляду на останні результати досліджень виникло питання щодо рівня її ефективності, вакцину від коронавірусу, розроблену вченими Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca, відправили на додаткову перевірку британського Агентства з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення.

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Автор: УНІАН