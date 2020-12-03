В організації зазначили, що до кінця 2021 року обсяг вакцин складе 2 мільярди доз.

Керівник відділу по імунізації при європейському відділенні Всесвітньої організації охорони здоров'я Сіддхартха Датта заявив, що вакцину від коронавірусу необхідно зробити доступною для всіх.

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За його словами, до кінця 2021 року обсяг вакцин складе 2 мільярди доз.

Про це Датта заявив під час брифінгу, пише РБК-Україна.

"В рамках глобальної солідарності вакцина від COVID-19 повинна бути доступною для всіх, і я думаю, що це є і залишається нашою головною передумовою", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що отримали дані про вакцини від Pfizer і BioNTech і розглядає їх на предмет "можливого включення в список для використання в надзвичайних ситуаціях" - еталону для країн, що дозволяють національне використання.

Пізніше регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я по Європі Ханс Клюге назвав перспективи вакцин проти COVID-19 феноменальними і заявив, що вони потенційно можуть змінити "правила гри".

Додамо, що Великобританія стала першою країною світу, яка схвалила вакцину від коронавірусу. Британський уряд зареєстрував вакцину компаній Pfizer і BioNTech.

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Автор: УНІАН