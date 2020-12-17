Перші дози вакцини у США дісталися медикам з «червоної» зони.

Новообраний президент США Джо Байден вакцинується від коронавірусу наступного тижня.

Про це повідомляє CNN.

«Я не хочу випереджати час, але хочу переконатися, що ми покажемо американському народу, що це безпечно. Коли я це зроблю, я зроблю це публічно, щоб всі бачили, як я це роблю», – сказав він репортерам у середу у Вілмінгтоні.

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В оточенні політика додали, що найімовірніше Байден вакцинується наступного тижня. За словами його помічників, затримка сталася не через сумніви, а проблеми з логістики доставки вакцини у штати.

Крім того, ще три екс-президенти США – Білл Клінтон, Джордж Буш та Барак Обама – підтвердили публічне щеплення, щоб заспокоїти громадян і розвіяти міфи скептиків з приводу вакцини від Pfizer і BioNTech.

Перші дози вакцини дісталися медикам з «червоної» зони.

11 грудня Управління з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) видало дозвіл на використання вакцини від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech.

FDA встановило, що вакцина відповідає встановленим критеріям для видачі дозволу. Отримані дані дають чіткі докази ефективності вакцини для запобігання коронавірусу. Ці дані також підтверджують, що переваги переважують відомі й потенційні ризики.

Що відомо про вакцину BioNTech і Pfizer

9 листопада розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer під час третьої фази випробувань вакцини від коронавірусу домоглися найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини в 2020 році та понад 1 млрд - у 2021 році.

1 грудня BioNTech і Pfizer подали заявку на використання вакцини від COVID-19 в Євросоюзі.

1 грудня британська влада першою у світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer та німецької BioNTech для масового застосування. 8 грудня Британія першою із західних країн почала масову вакцинацію населення від коронавірусу.

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Автор: Яна Ставська