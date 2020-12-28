Зазначається, що померлий страждав від серцевих і онкологічних захворювань, і в минулому вже мав кілька серцевих нападів.

В Ізраїлі чоловік помер від серцевого нападу після щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer.

Про це повідомили в МОЗ країни в понеділок, 28 грудня, передає ТСН.

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"75-річний чоловік з півночі країни, який страждав від серцевих і онкологічних захворювань, у якого в минулому було кілька серцевих нападів, був вакцинований цього ранку проти коронавірусу і помер вдома незабаром після вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку очолив керівник відділу безпеки і якості МОЗ.

"Первинна перевірка не виявила зв'язку між нещасним випадком і вакциною, кампанія вакцинації триває", - додали в МОЗ Ізраїлю.

Нагадаємо, у листопаді Ізраїль домовився з Pfizer про отримання вакцини проти COVID-19.

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Автор: УНІАН