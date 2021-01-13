Тбілісі хоче провести вакцинацію населення препаратами Pfizer і AstraZeneca.

Міністерство охорони здоров'я Грузії на сьогодні "категорично не розглядає" питання імпорту китайської вакцини від COVID-19 через брак даних про неї.

Читайте такожМОЗ у найближчі дні підпише контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від COVID-19

Як повідомляє "Эхо Кавказа", таку заяву зробила глава відомства Катерина Тікарадзе.

"Що стосується вакцин, то ми говоримо про вакцини Pfizer і AstraZeneca. Китайська вакцина не має достатньо інформаційного матеріалу і надійності на цей період, тому МОЗ на даному етапі категорично не розглядає впровадження китайської вакцини», – говорить Тікарадзе.

За її словами, Грузія отримала підтвердження від платформи COVAX про постачання вакцини Pfizer для медперсоналу. Наразі йде інтенсивна підготовка до вакцинації.

Раніше повідомлялося, що за даними масштабного дослідження в Бразилії вакцина від Sinovac показала ефективність менше ніж 60%.

Вакцини від коронавірусу в Україні: що відомо

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac на постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на перекваліфікацію до ВООЗ в лютому 2021 року.

Договір про постачання на територію нашої держави підписаний з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім", яке, за офіційними підтвердженнями компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

Перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

13 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в МОЗ при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac заклали вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%.

Також у березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, тому що одній людині треба вводити дві дози.

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Автор: Дмитро Захаров