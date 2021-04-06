В даний час в Польщу доставлено 8 078 060 доз вакцин.

До Польщі надійшла партія з 870 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer.

Читайте такожВакцини Pfizer і Moderna виявилися на 90% ефективними в реальних умовахВ даний час вакцини розподіляють в пункти вакцинації, передає Українська правда з посиланням на Польське радіо.

Як повідомив президент урядового агентства стратегічних резервів Міхал Кучмеровський, вакцини від AstraZeneka доставлять до Польщі 11 квітня.

Також згідно з графіком, в наступні тижні квітня в країну будуть надходити додаткові дози вакцин від коронавірусу виробництва Pfizer, AstraZeneka і Moderna. Також буде здійснена перша доставка вакцини від Johnson & Johnson.

Згідно з урядовим звітом, в даний час в Польщу доставлені 8 078 060 доз вакцин, а в центри вакцинації – 7 186 140 доз.

Вакцинація від коронавірусу в Польщі

На початку грудня 2020 року Польща закупила більше 60 млн доз вакцин проти COVID-19 в шести різних виробників.

У Польщі наприкінці березня вже понад 2 млн осіб отримали щеплення від коронавірусу обома дозами.

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Автор: Ірина Погоріла