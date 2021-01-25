У Польщі після вакцинації від коронавіруса померла людина.
Читайте такожЖитель США помер невдовзі після вакцинації від коронавірусу – розпочато розслідуванняПро це повідомляється у звіті Державної санітарної інспекції Польщі.
З першого дня вакцинації (27 грудня 2020 року) до Державної санітарної інспекції було повідомлено про 283 побічні реакції, з них 231 - легкі (почервоніння та короткочасний біль у місці ін’єкції).
Летальний випадок після вакцинації проти COVID-19 стався в місті Олесниця. Після щеплення у людини з'явилася висока температура, зниження артеріального тиску, тахікардія. До неї тричі викликали швидку допомогу, але не госпіталізовували. Зупинку серця і смерть зафіксували ввечері 20 січня.
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