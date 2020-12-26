Завтра у всіх країнах Євросоюзу розпочнеться вакцинація від коронавірусу. Спочатку щеплення у країні робитимуть людям віком від 80 років та тим, хто живе та працює в будинках для людей похилого віку. Також у першу чергу вакцинують медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

У Німеччині планують запропонувати вакцинацію від коронавірусу всім жителям.

Читайте такожУ Німеччині починається завершальна фаза випробувань вакцини від коронавірусуМіністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан пообіцяв, що всі жителі країни з середини 2021 року матимуть можливість зробити щеплення від коронавірусу, повідомляє "Німецька хвиля".

Міністр попередив, що спочатку не всі жителі будуть вакциновані. Однак він упевнений, що завдяки реєстрації інших вакцин із середини наступного року можна буде робити щеплення більшій кількості людей. Вакцинація буде безкоштовною і добровільною, наголосив Шпан.

Спочатку щеплення у країні робитимуть людям віком від 80 років та тим, хто живе та працює в будинках для людей похилого віку. Також у першу чергу вакцинують медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

Тільки після охоплення цих категорії людей почнеться поступова вакцинація інших груп населення. Спершу людей вакцинуватимуть у спеціальних центрах, пізніше вакцини проти коронавірусу будуть доступними у кабінетах лікарів.

Глава німецького МОЗ підкреслив, що центри вакцинації та персонал вже готові почати працювати. Втім Шпан зазначив, що початок вакцинації ще не означає перемогу над коронавірусом.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Завтра у всіх країнах Євросоюзу розпочнеться вакцинація від коронавірусу. Вакцину отримали всі країни ЄС.

Щеплення від коронавірусу громадянам країн-членів ЄС робитимуть вакциною, розробленою компаніями BioNTech і Рfizer.

Виконавчий директор BioNTech Шон Маретт повідомив, до кінця року на заводі Pfizer в Бельгії для ЄС виготовлять 12,5 млн доз вакцини.

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Автор: Вікторія Токарєва