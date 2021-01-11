У ВООЗ заявили, що окремі групи вакцинованих в декількох країнах не зможуть захистити людей у всьому світі.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що у 2021 році вакцинація від коронавірусу не зможе створити колективний імунітет для людства.

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"Навіть коли вакцини почнуть захищати найбільш вразливих, ми не зможемо досягти будь-якого рівня популяційного або колективного імунітету у 2021 році", - сказала вона на брифінгу ВООЗ.

Вона зазначила, що навіть окремі групи вакцинованих в декількох країнах не зможуть захистити людей у всьому світі.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: УНІАН