У ВООЗ занепокоєні цим штамом вірусу через рівень його заразності.

Вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer/BioNTech та AstraZeneca виявилися ефективними проти "індійського" штаму коронавірусу.

Про це свідчить дослідження Управління з питань громадського здоров'я Великої Британії, повідомляє Hromadske.

Зазначається, що дослідження тривало протягом з 5 квітня по 16 травня. Участь у ньому взяли 1 тис. 54 людини, у яких підтвердили "індійський" штам коронавірусу. Їм вводили вакцини Pfizer/BioNTech та AstraZeneca і замірювали ефективність після кожної дози.

Згідно з даними, з'ясувалося, що вакцина від Pfizer та BioNTech була на 88% ефективною проти симптоматичного перебігу захворювання, яке викликав "індійський" штам. Такої ефективності вдалося досягнути через два тижні після введення другої дози.

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Це лише трохи менше, ніж ефективність цього препарату проти "британського" штаму коронавірусу, який теж викликає занепокоєння серед науковців. Проти цього варіанту вірусу вакцина від Pfizer та BioNTech ефективна на 93%.

Водночас зазначається, що препарат від AstraZeneca ефективний проти симптоматичного перебігу захворювання, викликаного "індійським" штамом, на 60%. Для порівняння, у випадку із "британським" штамом цей показник становить 66%.

Штам, який вперше виявили в Індії, має дві ключові мутації зовнішньої "спайкової" частини вірусу, яка прикріплюється до клітин людини.

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала його таким, що "викликає занепокоєння", адже є більш заразним (це вже четвертий штам, який змусив непокоїтися ВООЗ).

Наразі випадки "індійського" штаму зафіксували щонайменше у 21 країні. Деякі країни навіть закривають кордони для людей, які приїжджають з Індії. Україна також з 2 травня заборонила в'їзд для іноземців, які прибувають з Індії. Натомість українці та іноземці, які живуть в Україні, будуть змушені пройти самоізоляцію.

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Автор: Тетяна Поляковська