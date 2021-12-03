Оперативна група ВООЗ має допомогти відстежувати поширення Omicron та моніторити ситуацію загалом.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розгорнула команду швидкого реагування у південноафриканській провінції Гаутенг для боротьби із новим штамом коронавірусу Omicron - він стає домінантним у Південній Африці.

Як пише Reuters, наразі провінція Гаутенг є епіцентром спалаху нового штаму вірусу у ПАР. Оперативна група ВООЗ має допомогти відстежувати його поширення та моніторити ситуацію загалом.

Читайте такожНовий штам коронавірусу "Омікрон" дістався Австралії

За даними департаменту охорони здоров'я ПАР, у країні за добу, 2 грудня, виявили 11 535 нових випадків зараження коронавірусом. Це різкий скачок у порівнянні з 8 561 новим випадком COVID-19 за 1 грудня та 4 373 нових випадків за 30 листопада.

В середині листопада у країні в середньому щодня заражалося від 200 до 300 людей. Наразі ж новий штам коронавірусу став панівним у ПАР та спричиняє різке зростання нових заражень, пише BBC.

Регіональний директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Африці Салам Гайе також заявив, що у сусідній Ботсвані, де виявили Omicron, надається технічна допомога для збільшення виробництва та розподілу медичного кисню.

Нагадаємо, вже понад 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу Omicron ("Омікрон" - УНІАН). ЗМІ інформують, що наразі найбільше випадків зафіксовано у Південній Африці та у Британії.

Мутація коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко