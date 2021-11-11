Повідомлення саме про це серйозне неврологічне захворювання стало причиною зупинок випробувань розробки вакцин AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Європейський регуляторний орган з лікарських засобів рекомендував додати рідкісний тип запалення хребта, який називається поперечним мієлітом, в якості побічного ефекту вакцини від COVID-19 Johnson & Johnson.

Повідомлення саме про це серйозне неврологічне захворювання стало причиною зупинок випробувань на ранніх стадіях розробки як вакцини AstraZeneca, так і Johnson & Johnson, технологія виробництва яких схожа.

Повідомляючи оновлену інформацію про безпеку всіх вакцин від коронавірусу, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) також заявило, що воно оцінює звіти про рідкісне захворювання крові, відоме як синдром витоку капілярів (CLS), після щеплення вакциною Moderna.

EMA повідомило, що зареєструвало шість випадків CLS і оцінює всі дані, але поки неясно, чи існує причинно-наслідковий зв'язок між цими випадками і вакциною, повідомляє Reuters.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла