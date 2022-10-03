Столична влада запевнила, що забезпечила всі районні евакуаційні комісії препаратом.

У КМДА прокоментували інформацію про збір згоди батьків школярів на застосування йодиду калію. Влада Києва забезпечила всі районні евакуаційні комісії препаратами йоду.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрація.

"Комісії відповідають за планування, підготовку, організацію і, при необхідності, евакуацію в своїх районах. Якщо буде потрібна евакуація, йодид калію видаватимуть населенню, що потрапило в зону забруднення, на евакуаційних пунктах, відповідно до рекомендацій медиків", - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначено, що запаси йодиду калію є у Департаменту охорони здоров'я КМДА, який у разі виникнення або загрози виникнення радіаційної небезпеки передасть його комунальним закладам охорони здоров'я та сімейним лікарям. Крім того, йодид калію можна купити в аптеках.

Водночас в столичній міській адміністрації вказали, що інформація про те, що в школи Києва нібито планують передати препарати йоду та видавати учням – некоректна.

"Жодних розпоряджень щодо збору згоди від батьків на прийом школярами йодиду калію Департамент освіти іта науки КМДА також не давав. Нагадаємо, що без офіційної рекомендації йодид калію ні в якому разі не можна призначати собі самостійно і приймати "для профілактики", - підсумувала київська влада.

Загроза ядерної катастрофи в Україні - що відомо

За інформацією НАЕК "Енергоатом", російські окупанти готуються до провокації на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Зокрема, вони завезли 10 хімічних лабораторій в Мелітополь і планують рятувати своїх офіцерів і генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС.

26 серпня МОЗ заявило про те, що Україна забезпечить населення препаратами захисту від радіації. Пізніше відомство випустило рекомендації щодо того, що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків ядерної катастрофи.

30 серпня стало відомо, що ЄС поставить Україні 5,5 мільйонів таблеток йодиду калію для захисту від потенційного радіаційного опромінення у разі аварії на Запорізькій АЕС.

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