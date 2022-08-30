Влада запросила ліки на випадок аварії на ЗАЕС.

Європейський Союз поставить Україні 5,5 мільйонів таблеток йодиду калію для захисту від потенційного радіаційного опромінення у разі аварії на Запорізькій АЕС.

Про це пише CNN.

Комісія Євросоюзу назвала цей крок превентивним заходом безпеки.

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"Таблетки будуть використовуватися в обмежених випадках, щоб уникнути поглинання вдихуваного або проковтнутого радіоактивного йоду щитовидною залозою", - йдеться в заяві комісії.

За їхніми даними, таблетки запросив український уряд для підвищення рівня захисту населення біля Запорізької атомної електростанції.

"Ніяка атомна електростанція ніколи не повинна використовуватися в якості театру військових дій. Неприпустимо, щоб життя цивільних осіб наражалися на небезпеку. Всі військові дії навколо Запорізької АЕС повинні бути негайно припинені", - додав комісар ЄС з кризового управління Янез Ленарчич.

Нагадаємо, що сьогодні група з 14 експертів організації Об'єднаних Націй зі спостереження за ядерною енергетикою прибула до Києва.

Вони планують потрапити на окуповану Запорізьку атомну електростанцію, яка вже неодноразово потрапляла під ворожі обстріли.

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