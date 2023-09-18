Зміна клімату та конфлікти перешкоджають зусиллям щодо боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Зміна клімату та конфлікти перешкоджають зусиллям по боротьбі з трьома найбільш смертоносними інфекційними хворобами у світі - СНІДом, туберкульозом та малярією. Про це пише Reuters з посиланням на главу Глобального фонду по боротьбі з цими захворюваннями Пітера Сендса.

Згідно зі звітом фонду про результати за 2023 рік, міжнародні ініціативи з боротьби з хворобами значною мірою відновилися після серйозного впливу пандемії COVID-19.

"Але зростаючі проблеми зміни клімату та конфліктів означають, що світ, швидше за все, не досягне мети покінчити зі СНІДом, туберкульозом та малярією до 2030 року без "надзвичайних кроків", - сказав Сендс.

Відео дня

Так, малярія поширюється у високогірних частинах Африки, де раніше було занадто холодно для комарів, що переносять захворювання.

Відзначається також, що екстремальні погодні явища, такі як повені, перевантажують служби охорони здоров'я, призводять до міграції населення, викликають зростання захворюваності і переривають лікування в багатьох різних місцях.

Сендс також додав, що в країнах, охоплених конфліктом, таких як Судан, Афганістан і М'янма, а також Україна, широке охоплення населення для надання допомоги в лікуванні та профілактиці від цих хвороб є надзвичайно складним завданням через відсутність безпеки.

Є і позитивні моменти, сказав Сендс. Наприклад, у 2022 році в країнах, куди інвестує Глобальний фонд, лікувалися від туберкульозу 6,7 мільйона осіб, що на 1,4 мільйона осіб більше, ніж у попередньому році. Фонд також допоміг забезпечити 24,5 мільйона людей антиретровірусною терапією ВІЛ та роздав 220 мільйонів москітних сіток.

Вплив зміни клімату на здоров'я людей

Раніше повідомлялося, що зміна клімату становить серйозну загрозу для людей із захворюваннями легенів.

На думку експертів, радикальні зміни, спричинені спекотними хвилями, лісовими пожежами та повенями, можуть вплинути на мільйони людей, особливо на немовлят, дітей молодшого віку та людей похилого віку.

Також вчені виявили, що зміни клімату негативно впливають на вагітних жінок, що призводить до почастішання випадків передчасних пологів.

Вас також можуть зацікавити новини: