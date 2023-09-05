Експерти відзначають, що радикальні зміни, викликані хвилями спеки, лісовими пожежами і повенями, можуть вплинути на мільйони людей, особливо на немовлят, дітей молодшого віку і літніх людей.

Світ знаходиться в самому розпалі зміни клімату, і експерти кажуть, що це може створити більше проблем для людей із захворюваннями легенів. Так, люди, які страждають на астму і хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), стикаються з набагато більшим ризиком для здоров'я через погодні зміни по всьому світу.

Очікується, що зміна клімату щорічно спричинятиме щонайменше 250 тисячам смертей у всьому світі через пов'язаний з кліматом тепловий стрес, недоїдання, малярію та діарею. Як пише Independent, про це йдеться в доповіді, в якій розглядається вплив зміни погоди на людей, опублікованому в European Respiratory Journal.

Експерти відзначають, що такі радикальні зміни, викликані хвилями спеки, лісовими пожежами і повенями, можуть вплинути на мільйони людей, особливо на немовлят, дітей молодшого віку і літніх людей.

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Тепер автори доповіді закликають уряди всього світу терміново скоротити викиди парникових газів і пом'якшити наслідки зміни клімату.

"Зміна клімату впливає на здоров'я кожного, але, можливо, пацієнти з респіраторними захворюваннями є одними з найбільш вразливих", - сказала автор звіту професор Зорана Йованович Андерсен.

"Це люди, які вже мають труднощі з диханням, і вони набагато чутливіші до нашого мінливого клімату. Їхні симптоми будуть погіршуватися, а для деяких це буде фатальним. Забруднення повітря вже завдає шкоди нашим легеням. Зараз наслідки зміни клімату стають серйозною загрозою для пацієнтів з респіраторними захворюваннями", - додала вона.

Екстремальні зміни погоди є частиною проблеми

Наслідки включають підвищення температури та збільшення кількості алергенів у повітрі, таких як пилок, а також екстремальні зміни погоди, такі як теплові хвилі, посухи та лісові пожежі, що, в свою чергу, призводить до сильного забруднення повітря, пилових бур, повені та вологості. Вологість може призвести до появи цвілі в будинку, що може бути небезпечним для людей, які страждають на захворювання легенів.

У доповіді також підкреслюється додатковий ризик для немовлят і дітей, чиї легені все ще розвиваються.

"Забруднене середовище є смертельним, особливо для маленьких дітей. Їхні органи і імунна система, що розвиваються, а також менші тіла і дихальні шляхи, роблять їх особливо вразливими до брудного повітря і води", - заявляла в доповіді за 2017 рік доктор Маргарет Чен, екс-генеральний директор ВООЗ.

ВООЗ заявила, що шкідливий вплив може початися ще в утробі матері, що може підвищити ризик передчасних пологів.

Коли діти також піддаються впливу забрудненого повітря всередині й зовні приміщень і пасивного куріння, у них підвищується ризик розвитку пневмонії в дитинстві, а також підвищений ризик хронічних респіраторних захворювань, таких як астма, протягом усього життя.

Зміна клімату також може збільшити ймовірність виникнення алергічних реакцій у людей та/або нових випадків хронічних захворювань (астми, ХОЗЛ, раку легенів), інфекційних респіраторних захворюваннях (пневмонія, грип, туберкульоз, COVID-19), а також загострення наявних респіраторних захворювань (кашель, хрипи, задишка, утруднене дихання).

Професор Йованович Андерсен сказала, що медичні працівники повинні "бути в курсі" нових ризиків, щоб надавати підтримку пацієнтам.

"Як лікарі та медсестри, які займаються респіраторними захворюваннями, ми повинні усвідомлювати ці нові ризики та робити все можливе, щоб полегшити страждання пацієнтів. Нам також необхідно пояснити ризики нашим пацієнтам, щоб вони могли захистити себе від несприятливих наслідків зміни клімату", - додала Йованович Андерсен.

У 2021 році ВООЗ охарактеризувала зміну клімату як "найбільшу загрозу здоров'ю, з якою стикається людство".

Забруднення повітря та здоров'я - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що забруднене повітря за рік спричинило передчасну смерть майже півмільйона дітей у перший же місяць їхнього життя, більшість із цих втрат припадають на країни, що розвиваються. Майже дві третини цих смертей серед немовлят були спричинені забрудненим повітрям у приміщеннях. Йдеться про викиди в результаті спалювання твердих видів палива, таких як вугілля, дерево і тварини екскременти.

А в Канаді лікар назвав причиною астми однієї зі своїх пацієнток зміну клімату, а саме - сильну спеку та погану якість повітря.

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