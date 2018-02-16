У Києві сталася ДТП за участю двох маршруток: багато постраждалих (фото, відео)

Загалом постраждали 12 осіб: двох доставили до лікарні, 10-м допомогу надали без госпіталізації.

У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі двох маршруток постраждало 12 осіб, двоє з них тяжко травмовані.

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Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що внаслідок зіткнення маршруток у Києві тяжко травмовано двох осіб. Автопригода трапилася на вулиці Олени Теліги.

«Постраждалих із серйозними травмами госпіталізували. Встановлюються обставини аварії. Попередньо відомо: обидві маршрутки рухалися в попутному напрямку. Імовірно, один із водіїв підрізав іншого – і автобус зіткнувся з електроопорою, інший транспортний засіб виїхав на тротуар і вдарився в дерево», - йдеться у повідомленні.

Одна з них, яка прямувала за маршрутом 242, на великій швидкості хотіла перелаштуватися з своєї смуги і при цьому підрізала інший "Богдан", який рухався за маршрутом 500. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на слова свідків події.

На цей час відомо, що в автопригоді загалом постраждало 12 осіб: двох доставили в лікарню, ще 10 допомогу надали без госпіталізації.