Окупанти готують термобаричні скиди з дронів на півдні України, - ЗМІ

Росіяни отримали сотні термобаричних ручних гарант.

Російські окупанти готують скиди термобаричних боєприпасів з дронів на півдні України.

Таку заяву зробив у коментарі РБК-Україна речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, така небезпека є для військових на Гуляйпільському напрямку.

"За даними нашої розвідки, на Гуляйпільському напрямку кілька днів тому російські підрозділи безпілотних літальних апаратів отримали близько півтори тисячі термобаричних ручних гранат для того, щоб здійснювати скиди по наших позиціях", – пояснив він.

Волошин зазначив, що окупанти хочуть підривати укриття, в яких можуть перебувати українські військові.

Війна в Україні: ситуація на передовій

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 13 січня, станом на 22:00 на фронті було зафіксовано 130 бойових зіткнень із противником. На Гуляйпільському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 25 атак ворога. Зазначається, що на деяких локаціях бої не припиняються.

Тим часом DeepState повідомляє, що окупаційні війська РФ просунулися поблизу двох населених пунктів Донецької області. Мова про села Шандриголове та Свято-Покровське.

