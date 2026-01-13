Лише 4% українців оцінюють свій ментальний стан як дуже добрий, - дослідження Helsi

57,4% респондентів відчувають стрес або тривогу майже щодня.

Лише 4,1% опитаних українців оцінюють свій загальний ментальний стан як дуже добрий, тоді як 34,3% характеризують його як поганий або дуже поганий. Водночас майже три чверті респондентів регулярно стикаються зі стресом або тривогою.

Про це свідчать результати щорічного опитування, проведеного медичною інформаційною системою Helsi на початку 2026 року. Згідно з результатами опитування, 57,4% респондентів відчувають стрес або тривогу майже щодня, ще 26,1% – раз або двічі на тиждень. Лише 9,3% зазначили, що стикаються зі стресом рідко або не відчувають його зовсім.

36,8% опитаних повідомили про постійну апатію, ще 44% – про втрату мотивації час від часу. Лише 4,9% респондентів зазначили, що почуваються стабільно активними.

Відео дня

"Опитування показало чіткий зв’язок між досвідом війни, умовами життя та рівнем стресу. Серед респондентів, які проживають у регіонах із регулярними обстрілами, частка тих, хто відчуває стрес майже щодня, є вищою, ніж серед опитаних без прямого воєнного досвіду. У цій групі також частіше фіксується порушення сну та хронічна втома", – йдеться в дослідженні.

Водночас зазначається, що попри високий рівень психологічного навантаження, лише 25,2% опитаних хоча б раз зверталися по професійну допомогу з питань ментального здоров’я.

Ще 37,5% лише розглядають таку можливість, тоді як 37,3% не планують звертатися до фахівців узагалі.

Загалом у дослідженні взяли участь майже 3000 користувачів з різних регіонів України. Порівняно з результатами опитування Helsi 2025 року, коли лише 3% респондентів оцінювали свій стан як дуже добрий, у 2026 році цей показник дещо зріс. Водночас частка тих, хто перебуває в крайніх негативних станах, зменшилася порівняно з 46,8% минулого року.

Інші опитування суспільної думки в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше опитування показало, що лише чверть українців розраховують на завершення війни в умовно недалекій перспективі. 16% очікують на завершення хоча б в першій половині 2026 року (у вересні було 15%). В той же час 29% опитаних назвали 2027 рік і пізніше (у вересні було 32%).

При цьому більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (у вересні було стільки ж). Ще 3% відповіли, що готові терпіти близько року. Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 14% респондентів (у вересні було 21%, але при цьому з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання).

Вас також можуть зацікавити новини: