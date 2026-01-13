Завдяки тиску вдалося зупинити щонайменше 20% суден тіньового флоту РФ, - Зеленський

Обмеження на експорт російської нафти морем мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про поточні результати скоординованого тиску на діяльність російського тіньового флоту. Зокрема, нині щонайменше 20% суден цього флоту зупинилися. Про це голова держави повідомив у Telegram за підсумками доповіді першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

Як зазначив президент, він поінформував про непублічні підходи у партнерів до комунікації з російською стороною та реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі. Зеленський додав, що важливо, аби "усі наші позиції базувалися на справжніх перспективах".

Також глава держави доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот.

"Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20% суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки. Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту", - повідомив Зеленський.

Разом з тим, як зазначив президент, обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.

"Додатковий тиск точно збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни. Також будемо інформувати партнерів і про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору", - додав Зеленський.

На думку глави держави, завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має полягати в тому, аби скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. "Результативний тиск на агресора – це головне добриво для дипломатичного процесу", - заявив Зеленський.

Тіньовий флот РФ - важливі новини

У грудні журналіст-міжнародник The Telegraph Адріан Бломфельд повідомляв, що НАТО нічого не робить з "тіньовим флотом", навіть коли є докази диверсій. Він зокрема розповідає історію танкера Eagle S, який рік тому протягнув якір по дну Балтійського моря, пошкодивши кілька підводних кабелів. Після цього танкер разом з екіпажем був заарештований Фінляндією.

Попри наявність цілого набору беззаперечних доказів, що саме цей танкер пошкодив кабелі, у жовтні окружний суд Гельсінкі відхилив кримінальні звинувачення проти екіпажу.

Водночас, уряд Великої Британії визначив правову основу для здійснення рейдів британських сил, під час яких можуть бути захоплені сотні суден російського тіньового флоту.

