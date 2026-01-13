Словаччина активно продає зброю Україні попри передвиборчі обіцянки Фіцо

Словаччина демонструє найшвидшу у світі динаміку зростання експорту зброї у відношенні до загального експорту.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв перед вступом на посаду, що "жодна куля" не буде доставлена його урядом до Києва, але військова промисловість країни процвітає, здебільшого завдяки попиту на передовій в Україні. Про це повідомляє Kyiv Post.

У виданні нагадали, що з моменту приходу до влади в жовтні 2023 року Фіцо, відомий як один із найбільш дружніх до Москви лідерів країн Євросоюзу, виступив за припинення військової допомоги Україні, стверджуючи, що це нібито "лише затягує війну".

Зазначається, що Фіцо критикував санкції ЄС проти Москви та виступав проти амбіцій України щодо НАТО. Він також зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним, що викликало невдоволення інших лідерів блоку, які ігнорували голову Москви.

"Але поки уряд у Братиславі відмовився від озброєння Києва, приватні виробники зброї Словаччини отримують прибуток, продаючи зброю Україні", - стверджують у виданні.

У 2024 році експорт озброєнь Словаччини зріс до 1,15 мільярда євро, що дорівнює приблизно 1% від економічного виробництва країни. Це приблизно вдвічі більше, ніж зафіксований у 2023 році, і приблизно в десять разів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

За даними аналітичної та консалтингової компанії Oxford Economics, Словаччина стала одним із найшвидше зростаючих експортерів зброї у світі відносно частки загального експорту, і цей показник зріс приблизно до 0,7% у період з 2022 по 2024 рік.

За цим показником Словаччина випередила найбільших експортерів зброї, зокрема США, Польщу та Чехію. І хоча 2025 рік не був включений до статистики, словацький новинний портал SME оцінює, що експорт озброєнь міг досягти від 1,7 до 2% ВВП минулого року - це рекордний показник.

Заступник міністра оборони Словаччини Ігор Меліхер заявив, що ця тенденція "не свідчить про підтримку війни, а про підтримку торгівлі".

"Словацький уряд пообіцяв своїм громадянам у своєму маніфесті, що не відправить жодної кулі з наших державних складів до України, і ми дотримуємося цієї обіцянки", - сказав Меліхер в серпні 2025 року.

"Ми приєдналися до Європейського Союзу через цінності, які ми поділяємо. Ми також поважаємо вільний ринок. Тому обмеження компаній оборонної промисловості було б досить лицемірним з нашого боку", - додав він.

США, Угорщина, Словаччина проти вступу України до НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нащодавно генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США, Угорщина, Словаччина та ще кілька країн проти вступу України до НАТО.

"На саміті у Вашингтоні минулого року союзники домовилися про незворотність шляху вступу України до НАТО. Однак є і практичний аспект. Він полягає в тому, що кілька союзників прямо заявляють, що не дадуть своєї згоди на вступ України до НАТО. Це такі країни, як Угорщина, США та Словаччина, а можливо, і ще кілька держав", - сказав Рютте.

Генсек НАТО зазначив, що зараз триває активна робота над гарантіями безпеки для України. Він підкреслив, що вони мають унеможливити повторний напад Росії.

